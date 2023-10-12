Криштиану Роналду, сам того не зная, нарушил законы Ирана и рискует получить наказание, о котором и не мог подумать.

Недавно Криштиану Роналду побывал в Иране, где Аль-Наср играл против Персеполиса в Лиге чемпионов Азии. Этот матч завершился победой Аль-Насра 2:0, а легендарный нападающий рискует получить проблемы.

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Что же сделал форвард сборной Португалии? Дело в том, что перед матчем Роналду воплотил мечту иранской художницы Фатимы. Женщина, имеющая ограниченные физические возможности, всегда хотела встретиться с Криштиану. Звездный футболист реализовал ее мечту, но это может вылезть Криштиану боком.

Дело в том, что Роналду обнял и поцеловал незнакомую женщину. Это суровое нарушение законов Ирана. На днях Криштиану получил заочный вердикт – 99 ударов кнутом, сообщает Index со ссылкой на иранские СМИ.

Правда, для того чтобы наказание стало реальным, 38-летний Криштиану должен снова посетить Иран.

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