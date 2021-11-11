УЕФА отклонил протест Галатасарая, требовавший пересмотреть результат матча с Локомотивом, сообщает официальный сайт ассоциации.

Галатасарай опротестовал матч Лиги Европы с Локомотивом – арбитр повторил "подвиг" знаменитого англичанина

Турецкий клуб хотел переиграть поединок с россиянами или присудить Галатасараю техническую победу. Такая просьба вызвана тем, что арбитр матча Сандро Шерер продемонстрировал защитнику Локомотива Дмитрию Живоглядову две желтые карточки, однако не удалил его.

Напомним, что схожий эпизод случился на ЧМ-2006. Тогда английский рефери Грэм Полл удалил хорвата Йосипа Шимунича только после трех "горчичников".

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