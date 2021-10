1 июля 2006 года сборная Англии уступила в серии пенальти португальцам – 21-летний Криштиану Роналду реализовал победный удар в четвертьфинале и отправил англичан домой. Неделей раньше домой вернулся соотечественник Дэвида Бекхэма и компании. А его голова была еще более понурой, чем у футболистов. Звали его Грэм Полл.

"Я уже тысячу раз думал об этом, но так и не понял, почему я допустил ту ошибку", – писал Полл в автобиографии "Seeing Red".

Грэма назначили на заключительный матч группового этапа чемпионата мира-2006 в группе F между Австралией и Хорватией. Для него это был третий поединок на турнире. Один из двух предыдущих мы точно помним – именно при судействе Полла Украина одержала премьерную историческую победу на Мундиалях над Саудовской Аравией (4:0). Позже специалисты заметят – английская бригада судей не получила полноценного отдыха и опять работала уже через три дня. Фактор усталости способствовал одному из самых больших курьезов в новейшей истории чемпионатов мира.

Украинцы празднуют гол на глазах у Грэма Полла / фото из соцсетей

В противостоянии Хорватии и Австралии должен был определиться второй обладатель счастливой путевки в 1/8 финала (первую безапелляционно завоевала Бразилия). Уже на 2-й минуте Дарио Срна открыл счет. Впрочем, еще до перерыва австралийцы сравняли – Крейг Мур реализовал пенальти. На 56-й минуте Нико Ковач снова вывел Хорватию вперед, однако Австралия вторично восстановила паритет усилиями Харри Кьюэлла.

До завершения поединка оставалось 11 минут. Хорватию ничья не устраивала, поэтому подопечные Златко Кранчара бросились в атаку. Однако все усилия были напрасны, а главным героем заключительных минут в Штутгарте стал английский рефери Грэм Полл. На 85-й минуте арбитр удалил хорвата Дарио Шимича, а через две минуты – австралийца Бретта Эмертона. Однако во всей этой суматохе с карточками на последних минутах (ранее была еще одна желтая для Эмертона) об еще одном удалении он просто забыл.

61 минута. Счет на табло 2:1, хорваты на тот момент квалифицируются дальше. Кьюэлл прорывается к воротам, обыгрывается с Марком Видукой и падает от толчка в грудь Йосипа Шимунича. Хорватский защитник долго и раздраженно пытается что-то доказать арбитру, а тот записывает фамилию нарушителя в свой блокнот – предупреждение.

90 минута. Кардинально противоположная картина. До вылета хорватов из Мундиаля остаются считанные минуты, "клетчатые" идут ва-банк. Однако следует контрвыпад. В центральном круге все тот же Шимунич с интервалом в несколько секунд заваливает двух оппонентов: Видуку и Кеннеди. К нему подбегает Грэм Полл и демонстрирует желтую карточку. Вторую желтую карточку. На экране появляются титры – рядом с фамилией Шимунича указывается красная карточка. Все комментаторы мира уверяют – Хорватия будет доигрывать в меньшинстве. Впрочем, судья и не думает зажигать красный свет. Полл и Шимунич перекидываются несколькими словами, а защитник направляется в сторону своих ворот.

93 минута. Последние секунды встречи Австралия проводит в атаке. Полл дает финальный свисток. Шимунич что-то рассказывает рефери, получает несильный толчок в плечо и только после этого Полл достает из кармана желтую карточку, которая становится третьей для хорватского защитника. За ней наконец следует красная.

Уже после игры Полл и Шимунич будут неоднократно выступать в прессе. Традиционная версия рефери – ошибочная запись в блокнот футболиста с №3 на спине, однако из противоположной команды. Очевидно, Полл продемонстрировал предупреждение Шимуничу (хорватскому №3), однако запись сделал о предупреждении для Крейга Мура (австралийского №3). Вдобавок мистер Полл заявил, что этой ошибке поспособствовал английский акцент Шимунича, по иронии судьбы родившегося в австралийской Канберре.

Моя система всегда заключалась в том, чтобы идентифицировать команды в моем блокноте по цвету, а не по названию. В Штутгарте я поставил "красно-белую" отметку для Хорватии в верхней части левой колонки и указал номера игроков под ней. В правой колонке я поставил "желтую" для Австралии и перечислил их номера. Поэтому, когда я предупредил Шимунича впервые, я правильно поставил "С" напротив красно-белой под номером "3" в левой колонке и отметил время – "16/2" (что означало 16 минут второго тайма). В компенсированное время я снова предупредил Шимунича, но в этот раз, как я теперь понимаю, я записал его неправильно. Я поставил "C" рядом с желтой "3", – писал Грэм Полл в своей автобиографии.

Своя правда была у Шимунича: "Когда Полл наказал меня во второй раз, я растерялся и забыл, что он уже предупреждал меня. Через минуту кто-то из партнеров спросил меня, что я до сих пор делаю на поле. Я подошел к Поллу и сказал, что он уже показал мне две карточки, но рефери не захотел говорить со мной".

Первая желтая для Шимунича / фото из соцсетей

Досадно, что арбитру в поле не помогли его ассистенты Фил Шарп и Гленн Тернер, а также четвертый судья Кевин Стотт. Однако Грэм Полл признал, что это была исключительно его ошибка, которую он допустил впервые за 26 лет карьеры.

Не может быть никакого спора. Законы игры очень специфичны. Судья несет ответственность за свои действия в поле. В тот вечер я был рефери. Это была моя ошибка, – заявил Полл.

Английский рефери не скрывал, что мечтает судить финал чемпионата мира. Достоверно неизвестно работал бы Полл на главном матче Мундиаля, однако тройное наказание Шимунича не только лишило его работы на ЧМ-2006, но и стоило ему международной карьеры судьи. Впоследствии Грэм объяснял свое решение уйти на пенсию последствием бессонных ночей.

Полл удаляет Шовковского в игре с Реалом / фото из соцсетей

Кстати, предисловие к автобиографической книге Полла согласился написать сэр Алекс Фергюсон. Среди прочего наставник Манчестер Юнайтед отметил: "Грэм никогда не боялся принимать важные решения. Другим аспектом поразившего меня характера Полла было то, что он улыбался, когда судил".

Свой последний матч в АПЛ Полл провел в мае 2007 года. В течение всего времени с трибун ему пришлось выслушивать заряды, вроде "World Cup, and you f*cked it up?" и наблюдать за тремя вырезаннымижелтыми кусками картона, которые служили отсылкой к эпизоду Шимунич.