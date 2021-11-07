Стамбульский Галатасарай требует от УЕФА присудить победу над московским Локомотивом в поединке 4-го тура группового этапа Лиги Европы, завершившемся вничью (1:1).

"Желто-красные" направили протест на итог матча с российским грандом, сообщает официальный твиттер клуба.

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Галатасарай требует присуждения технической победы из-за ошибки арбитра. Швейцарец Сандро Шерер показал две желтые карточки защитнику "железнодорожников" Дмитрию Живоглядову, но не удалил его. Стамбульцы также готовы переиграть матч, если УЕФА отклонит их запрос.

Напомним, что схожий эпизод случился на ЧМ-2006. Тогда английский рефери Грэм Полл удалил хорвата Йосипа Шимунича только после трех "горчичников".

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