УЄФА відхилив протест Галатасарая, який вимагав переглянути результат матчу з Локомотивом, повідомляє офіційний сайт асоціації.

Галатасарай опротестував матч Ліги Європи з Локомотивом – арбітр повторив "подвиг" знаменитого англійця

Турецький клуб хотів переграти поєдинок з росіянами або присудити Галатасараю технічну перемогу. Таке прохання викликане тим, що арбітр матчу Сандро Шерер продемонстрував захиснику Локомотива Дмитру Живоглядову дві жовті картки, проте не вилучив його.

Нагадаємо, що схожий епізод трапився на ЧС-2006. Тоді англійський рефері Грем Полл вилучив хорвата Йосіпа Шимуніча лише після трьох "гірчичників".

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