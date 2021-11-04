Состоялись матчи 4-го тура Лиги Европы в группах А, С и Е. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига Европы, 4 тур

Группа А

Лион – Спарта Прага – 3:0

Голы: Слимани, 61, 64, Экамби, 90+2

Брондбю – Рейнджерс – 1:1

Голы: Балогун, 45 (аг) – Хаджи, 77

Группа С

Легия – Наполи – 1:4

Голы: Эмрели, 10 – Зелински, 51 (пен.), Мертенс, 75 (пен.), Лосано, 79, Унас, 90

Группа Е

Галатасарай – Локомотив М – 1:1

Голы: Фегули, 43 – Камано, 73

Лион на классе разобрался с пражской Спартой и уже гарантировал себе первую строчку группы. Героем "ткачей" стал Ислам Слимани, оформивший дубль в середине второго тайма. В параллельном матче выясняли отношения Брондбю и Рейнджерс. Перед свистком на перерыв Балогун подставил голову под удар соперника, срезав мяч в свои ворота. Подопечным Джеррарда удалось отыграться на 77-й минуте – постарался Хаджи-младший. Брондбю с 2 очками остался последним, а Рейнджерс и Спарта (по 4 пункта) плетутся за идеальным Лионом.

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Наполи с Легией разыгрывали по меньшей мере временное лидерство. Поляки удачно начали встречу, однако со второго тайма произошел ужас. Главный виновник – Жозуэ. Португалец дважды возвращался в штрафную и устраивал кунг-фу, приводившее к пенальти. Зелински и Мертенс подарками воспользовались. Под занавес встречи оборона Легии развалилась окончательно – Лосано и Унас оформили разгром.

Галатасарай потерял важные очки в матче с Локомотивом. Турки вышли вперед на 43-й минуте благодаря взаимодействию звездной связки ван Анхольт-Фегули. После перерыва москвичи собрались и смогли отыграться, когда Камано забыли на дальней стойке. Ничья не изменила турнирное положение команд – Галатасарай на вершине, а Локо на дне.

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