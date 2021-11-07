Стамбульський Галатасарай вимагає від УЄФА присудити перемогу над московським Локомотивом у поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги Європи, який завершився внічию (1:1).

"Жовто-червоні" надіслали протест на результат матчу з російським грандом, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Галатасарай вимагає присудження технічної перемоги через помилку арбітра. Швейцарець Сандро Шерер показав дві жовті картки оборонцю "залізничників" Дмитру Живоглядову, але не вилучив його. Стамбульці також готові переграти матч, якщо УЄФА відхилить їхній запит.

Нагадаємо, що схожий епізод трапився на ЧС-2006. Тоді англійський рефері Грем Полл вилучив хорвата Йосіпа Шимуніча лише після трьох "гірчичників".

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