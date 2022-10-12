Турецкий клуб считает, что переход Криштиану Роналду стал бы трансфером века.

Криштиану Роналду может продолжить свою карьеру в чемпионате Турции. Как информирует Fotomaç, Галатасарай снова предпримет попытку подписать звёздного португальца – либо зимой, либо летом.

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Минувшим летом Галатасарай уже делал Роналду подобное предложение, но получил отказ. Роналду мотивировал свой отказ нежеланием переходить в команду, которая не участвует в ЛЧ. Однако теперь Криштиану может всерьёз рассмотреть такой вариант развития карьеры, поскольку в МЮ он получает мало игровой практики.

Сейчас в Манчестер Юнайтед Роналду зарабатывает 26,8 миллионов фунтов стерлингов в год. Турецкий клуб считает, что переход Криштиану Роналду стал бы трансфером века.

Галатасарай находится среди группы лидеров турецкого чемпионата. В его составе выступают такие известные игроки как Фернандо Муслера, Лео Дюбуа, Патрик ван Анхольт, Лукас Торрейра, Милот Рашица, Сержиу Оливейра, Хуан Мата, Дрис Мертенс, Бафатемби Гомис, Харис Сеферович и Мауро Икарди.

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