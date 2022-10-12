Кріштіану Роналду може продовжити свою кар'єру у чемпіонаті Туреччини. Як повідомляє Fotomaç, Галатасарай знову спробує підписати зоряного португальця – або взимку, або влітку.

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Минулого літа Галатасарай уже робив Роналду подібну пропозицію, але отримав відмову. Роналду мотивував свою відмову небажанням переходити до команди, яка не бере участі у ЛЧ. Однак тепер Кріштіану може всерйоз розглянути такий варіант розвитку кар'єри, оскільки у МЮ він отримує мало ігрової практики.

Зараз у Манчестер Юнайтед Роналду заробляє 26,8 мільйона фунтів стерлінгів на рік. Турецький клуб вважає, що перехід Кріштіану Роналду став би трансфером століття.

Галатасарай перебуває серед групи лідерів турецького чемпіонату. У його складі виступають такі відомі гравці як Фернандо Муслера, Лео Дюбуа, Патрік ван Анхольт, Лукас Торрейра, Мілот Рашица, Сержіу Олівейра, Хуан Мата, Дріс Мертенс, Бафатембі Гоміс, Харіс Сеферович та Мауро Ікарді.

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