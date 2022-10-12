Криштиану Роналду не видит в своем поведении агрессии и не считает, что нарушил правила Футбольной ассоциации.

Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду намерен оспорить обвинения FA по поводу разбитого телефона мальчика-аутиста. Об этом информирует ВВС.

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В апреле прошлого сезона Роналду разбил телефон мальчику-аутисту после матча Манчестер Юнайтед – Эвертон (0:1). В сентябре Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила португальца в нарушении своих правил и назвала поведение Криштиану некорректным и агрессивным.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг заявил, что Роналду не принимает эти обвинения. ВВС добавляет, что Криштиану оспорит эти обвинения.

У Роналду было время до вечера понедельника, чтобы дать объяснения по поводу инцидента.

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