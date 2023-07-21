"Нещодавно я зібрався з силами, та перечитав своє інтерв'ю від 2018 року. Я побачив у ньому людину, яка щиро говорить те, що думає, але при цьому щиро й глибоко помиляється.

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Сьогодні я шкодую не про те, що дав це інтерв'ю, а про те, що не помічав речей, які з 24 лютого 2022 року є однозначними для будь-якого українця. Я щиро перепрошую у всіх, хто вже у 2014-му розумів, що ми ведемо війну з агресором, який хоче стерти з лиця землі наш народ", – поділився Гай в коментарі ТаТоТаке.

Нагадаємо, Гай перебував на контракті у Шахтаря з 2000 по 2013 рік. Разом з донецьким клубом він 6 разів вигравав чемпіонат України, має в своєму активі 7 титулів Кубка України, а також став володарем Кубка УЄФА. Гай "прославився" виступами за російську Кубань, а також відомим інтерв'ю, де заявив, що не вбачає в Росії агресора.

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