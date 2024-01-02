"Есть ли в моем понимании хорошие русские? Это те, кто выступил против войны, например, Савин, Касаткина, но они уехали из России из-за опасений за свою безопасность. Может такая позиция есть у кого-то и внутри России, но мы этого не знаем, потому что Россия тщательно подавляет любое инакомыслие.

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Если окажусь перед Путиным с заряженным пистолетом – выстрелил бы? Я верующий человек, а убивать – это грех. Пусть он, как человек, который виновен в гибели сотен тысяч людей, будет сначала наказан международным судом в Гааге, а затем и Богом. Надеюсь, у меня такой ситуации не произойдет, и я не окажусь перед Путиным с пистолетом. Чтобы сказал ему? Чтобы он оставил нашу страну в покое", – поделился Гай в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Гай находился на контракте в Шахтере с 2000 по 2013 год. Вместе с донецким клубом он 6 раз выигрывал чемпионат Украины, имеет в своем активе 7 титулов Кубка Украины, а также стал обладателем Кубка УЕФА. Гай "прославился" выступлениями за российскую Кубань, а также известным интервью, где заявил, что не видит в России агрессора.

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