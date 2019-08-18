toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Габелок: У СК Днепр-1 претензии к арбитрам, возможно, они нервничали, что что-то не получается

08:52 54 Читати українською
Габелок: У СК Днепр-1 претензии к арбитрам, возможно, они нервничали, что что-то не получается
Артем Габелок / Ворскла

Хавбек Ворсклы Артем Габелок прокомментировал результат матча против СК Днепр-1 в 4 туре УПЛ (1:1).

55’ Юрий Коломоец
 
Алексей Чичиков 50’
Сергей Кравченко 90+1’
50’ Алексей Чичиков
55’ Юрий Коломоец
90+1’ Сергей Кравченко

"С СК Днепр-1 всегда выходят эмоциональные матчи. Мы готовились, нам нужно было побеждать. Жаль, что не получилось. СК Днепр-1 – хороший соперник. У нас было две перекладины. Немного не повезло, хотя у днепрян тоже были моменты.

Хавбек СК Днепр-1 Когут – о матче с Ворсклой: Веселый поединок, если бы еще кое-кто не мешал играть

Считаю, мы больше заслужили победу. У СК Днепр-1 претензии к судьям, на мой взгляд, арбитр отработал нормально. Не знаю, чего они нервничали, может потому, что что-то не получалось", – сказал Габелок клубному ютуб-каналу Ворсклы.

Ворскла и СК Днепр-1 расписали результативную ничью

Напомним, в 4 туре УПЛ СК Днепр-1 сыграл вничью с Ворсклой – 1:1. На последних минутах матча капитан днепрян Сергей Кравченко получил удаление за чрезмерные эмоции.

blog_ava
Гвардиола – об отмененном голе Манчестер Сити: За фол на Родри не назначили пенальти, а наш забитый мяч отменили
07:30
200
Теги
Ворскла Ворскла Артем Габелок Артем Габелок СК Днепр-1 СК Днепр-1 Ворскла - СК Днепр-1
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Ярмоленко попал в заявку Вест Хэма на матч с Брайтоном
    Англія — 17 авг266 Ярмоленко попал в заявку Вест Хэма на матч с Брайтоном
6
час
:
9
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Хоффенхайм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук