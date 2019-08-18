Габелок: У СК Днепр-1 претензии к арбитрам, возможно, они нервничали, что что-то не получается

Хавбек Ворсклы Артем Габелок прокомментировал результат матча против СК Днепр-1 в 4 туре УПЛ (1:1).

"С СК Днепр-1 всегда выходят эмоциональные матчи. Мы готовились, нам нужно было побеждать. Жаль, что не получилось. СК Днепр-1 – хороший соперник. У нас было две перекладины. Немного не повезло, хотя у днепрян тоже были моменты.

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Считаю, мы больше заслужили победу. У СК Днепр-1 претензии к судьям, на мой взгляд, арбитр отработал нормально. Не знаю, чего они нервничали, может потому, что что-то не получалось", – сказал Габелок клубному ютуб-каналу Ворсклы.

Ворскла и СК Днепр-1 расписали результативную ничью

Напомним, в 4 туре УПЛ СК Днепр-1 сыграл вничью с Ворсклой – 1:1. На последних минутах матча капитан днепрян Сергей Кравченко получил удаление за чрезмерные эмоции.