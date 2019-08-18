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Габелок: У СК Дніпро-1 претензії до арбітрів, можливо, вони нервували, що щось не виходить

08:52 161 Читать на русском
Габелок: У СК Дніпро-1 претензії до арбітрів, можливо, вони нервували, що щось не виходить
Артем Габелок / Ворскла

Хавбек Ворскли Артем Габелок прокоментував результат матчу проти СК Дніпро-1 у 4 турі УПЛ (1:1).

55’ Юрій Коломоєць
 
Олексій Чичиков 50’
Сергій Кравченко 90+1’
50’ Олексій Чичиков
55’ Юрій Коломоєць
90+1’ Сергій Кравченко

"З СК Дніпро-1 завжди виходять емоційні матчі. Ми готувалися, нам потрібно було перемагати. Прикро, що не вийшло. СК Дніпро-1 – хороший суперник. У нас було дві перекладини. Трохи не пощастило, хоча у дніпрян теж були моменти.

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Вважаю, ми більше заслужили на перемогу. У СК Дніпро-1 претензії до суддів, як на мене, арбітр відпрацював нормально. Не знаю, чого вони нервували, може тому, що щось не виходило", – сказав Габелок клубному ютуб-каналу Ворскли.

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Нагадаємо, у 4 турі УПЛ СК Дніпро-1 зіграв внічию з Ворсклою – 1:1. На останніх хвилинах матчу капітан дніпрян Сергій Кравченко отримав вилучення за надмірні емоції.

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Теги
Ворскла Ворскла Артем Габелок Артем Габелок СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Ворскла - СК Дніпро-1
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