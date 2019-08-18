Хавбек СК Днепр-1 Когут – о матче с Ворсклой: Веселый поединок, если бы еще кое-кто не мешал играть

Полузащитник СК Днепр-1 Игорь Когут прокомментировал ничью в матче против Ворсклы в 4 туре УПЛ.

"Судейство? Мы, футболисты, должны играть, а с судейством пусть разбираются компетентные органы. Они всегда правы, и я не буду обсуждать их.

Ворскла и СК Днепр-1 расписали результативную ничью

Думаю, болельщикам было интересно. Играли на встречных курсах, забили два мяча и создали еще кучу моментов. Веселая игра. Если бы еще некоторые лица не мешали играть, вообще было бы красиво.

Мы приехали сюда за очками и что-то взяли. Но, ведя в счете 1:0 и контролируя игру, возможно, могли достичь и большего. Обидно, что пропустили, впрочем, по игре, наверное.

Ворскла – СК Днепр-1 – 1:1 – видео голов и обзор матча

Ничья является справедливой. Это была тяжелая игра, которая пойдет на пользу нам как команде и будет способствовать дальнейшему прогрессу", – цитирует Когута официальный сайт СК Днепр-1.