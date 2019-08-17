Ворскла и СК Днепр-1 расписали результативную ничью

В рамках очного матча 4-го тура УПЛ Ворскла и СК Днепр-1 сильнейшего выяснить не смогли (1:1).

Первый тайм поединка оказался довольно динамичным и интересным с точки зрения остроты. Моменты начали возникать уже со 2-й минуты, когда подачу Кравченко ударом головой с нескольких метров замкнул Логинов – Ткаченко исполнил блестящий сейв. Ворскла ответила на 7-й прорывом Шехича на правый край штрафной и падением после удара по ноге, однако Евгений Арановский решил, что это симуляция.

Затем команды обменялись серией неплохих атак с ударами со средних дистанций, а на 29-й минуте произошел выстрел с ближней – это Петрович после скидки Коломойца мощно пробил в перекладину. Впрочем, последнее слово в первом тайме осталось за СК Днепр-1. На 45-й минуте в штрафной полтавчан произошла суета, в результате которой Коркишко пробил с лёту – выше ворот.

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На старте второго тайма команды обменялись очень похожими голами. Открыли счёт вышли днепровцы: на 50-й минуте Шаповал исполнил подачу в район дальней штанги, а Чичиков замкнул ударом головой под перекладину – 1:0! Ворскляне отыгрались уже на 54-й усилиями Коломойца, который выбежал из-за спины Гуйе и переправил навес Пердуты в ворота – 1:1. На 57-й "зелёно-белые" могли выйти вперёд после очередного зависания мяч над штрафной, но получилось немного неточно.

В середине второго тайме игра стала не слишком острой, зато очень жесткой. Команды начали много фолить, зарабатывали жёлтые карточки, а Ворскла ещё и потеряла Шехича – похоже, у боснийца серьёзные проблемы с коленом, ведь его вынесли на носилках. У СК Днепр-1 с гримасой боли на лице был заменён Когут, а также сильно хромал Кулиш. Кроме того, ещё в первом тайме получил повреждение Лопырёнок, а перед матчем стало известно о травме Супряги.

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Эндшпиль поединка прошел под аккомпанемент атаки Ворсклы. Полтавчане провели несколько опасных прорывов по обеим флангам, а на 87-й минуте с острого угла после передачи Кане бил Габелок – без проблем для Клищука. Апогеем давления хозяев стал момент на 89-й, когда Мартыненко замкнул подачу с фланга ударом головой в крестовину. Уже в компенсированное время удаление за споры с арбитром получил Кравченко, однако дожать гостей "зелёно-белым" не удалось.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью. СК Днепр-1 пока остается на шестой позиции с пятью очками в активе, а Ворскла набрала четыре пункта и обошла Александрию. Теперь полтавчане занимают восьмую строчку.

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