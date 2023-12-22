"Эпохальное решение. Доминирующее положение УЕФА и ФИФА, осуждаемое Европой, служит для раздачи бонусов в обмен на консенсус.

"Решение суда ЕС ничего не меняет": президент ФИФА не боится конкуренции с Суперлигой

Те, кто до сих пор руководил как монополисты, не понимали, что футбол - это бизнес, и ему нужен растущий доход. Если я вкладываю сотни миллионов в цирк, который раздает арахис, а он не приносит прибыли и заставляет меня вкладываться все больше и больше, чтобы поддерживать непродуктивное дело, то игра не стоит свеч.

Я говорил с Флорентино Пересом, и мы договорились о встрече с другими предпринимателями, чтобы обсудить будущие планы. Футболом руководят старые люди, которые не видят перспективы", – цитирует Де Лаурентиса Corriere dello Sport.

Стоит заметить, что главе Наполи 74 года и он поддерживает Переса в желании создать Суперлигу. Ожидается, что Наполи присоединится к Реалу и Барселоне.

Напомним, что суд ЕС фактически признал, что любой может создать новый турнир и УЕФА не должен препятствовать. Это дало зеленый свет организаторам Суперлиги, которые готовятся к запуску соревнования.

Суперлига готовится к запуску: объявлен новый формат, известны сенсационные участники и дата старта