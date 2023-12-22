"Епохальне рішення. Домінуюче положення УЄФА та ФІФА, яке засуджує Європа, служить для роздачі бонусів в обмін на консенсус.

"Рішення суду ЄС нічого не змінює": президент ФІФА не боїться конкуренції з Суперлігою

Ті, хто досі керував як монополісти, не розуміли, що футбол – це бізнес, і йому потрібен дохід, що зростає. Якщо я вкладаю сотні мільйонів у цирк, який роздає арахіс, а він не приносить прибутку і змушує мене вкладатися все більше і більше, щоб підтримувати непродуктивну справу, то гра не варта свічок.

Я говорив з Флорентіно Пересом, і ми домовилися про зустріч з іншими підприємцями, щоб обговорити майбутні плани. Футболом керують старі люди, які не бачать перспективи", – цитує Де Лаурентіса Corriere dello Sport.

Варто зауважити, що очільнику Наполі 74 роки й він підтримує Переса у бажанні створити Суперлігу. Очікується, що Наполі приєднається до Реала та Барселони.

Нагадаємо, що суд ЄС фактично визнав, що будь-хто може створити новий турнір і УЄФА не має чинити перешкоди. Це дало зелене світло організаторам Суперліги, які готуються до запуску змагання.

Суперліга готується до запуску: оголошено новий формат, відомі сенсаційні учасники та дата старту