"С большим уважением к Европейскому суду, но сегодняшнее решение на самом деле ничего не меняет. Исторически сложилось так, что мы организовывали лучшие соревнования в мире, и так будет и в дальнейшем.

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Мы будем продолжать проводить самые зрелищные, конкурентоспособные и значимые турниры в мире и использовать наши доходы для развития футбола во всех уголках земного шара через программы солидарности, которые обеспечивают менее привилегированным выгоду от этих лучших соревнований.

ФИФА будет продолжать это делать, как всегда, в тесном сотрудничестве с нашими ассоциациями-членами, конфедерациями и всеми заинтересованными сторонами футбола на исключительную пользу нашей игры – во всем мире. Все вместе", – приводит слова Инфантино FIFA Media.

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