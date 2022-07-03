Журналист Олег Ящук последний раз находился вблизи Лисичанска и не выходит на связь.

Связь с Ящуком исчезла 29 июня. Известно, что он находился в Северске и Лисичанске, возле которого в последние дни продолжаются ожесточенные бои. Об исчезновении коллеги сообщила журналистка Валерия Сучкова в Instagram и просит в распространении информации.

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Ранее 32-летний журналист публиковал фото, свидетельствовавшие о его пребывании на территории подконтрольного Украине Донбасса.

В последнее время Ящук вел программу "Футбольный формат" на телеканале "Эспресо.TV". До этого работал на телеканалах "Футбол". После полномасштабного вторжения России в Украину пошел на военную службу в ВСУ.

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