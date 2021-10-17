"Белькевич бросал мяч в центре поля и без разминки сразу попадал в перекладину. Говорит: "Малый, играешь на 100 долларов?". Отвечаю: "Конечно, играю".

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Бросает, попадает – 100 долларов проигрываю. На следующий день он: "Ну что, опять?". Говорю: "Да". Опять с центральной линии второй раз попадает. На третий день я сказал, что не играю больше", – рассказал Венглинский в программе "Бомбардир".

Напомним, Белькевич выступал за Динамо с 1996 по 2007 гг., а Венглинский с 1995 по 2002 гг.

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