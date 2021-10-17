"После забитого мяча, мы, возможно, где-то испугались, что побеждаем более сильного соперника.

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Это если смотреть в таблицу. Пропустили быстрый гол, а потом сразу второй под занавес первого тайма.

После перерыва мы уже действовали смелее, сами создали несколько моментов, но соперник использовал наши пробелы сзади, которые появлялись во время атак. Динамовцы в этом матче реализовали больше моментов, чем мы", – сказал Ременяк в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, в матче 11-го тура Динамо на выезде уверенно победило Львов и вернулось на первую строчку турнирной таблицы УПЛ.

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