"Мы испугались, что побеждаем более сильного соперника": форвард Львова нашел странное оправдание фиаско с Динамо
Нападающий "горожан" Артур Ременяк попытался найти объяснение разгромному поражению от "бело-синих" в матче 11-го тура УПЛ (1:4).
"После забитого мяча, мы, возможно, где-то испугались, что побеждаем более сильного соперника.
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Это если смотреть в таблицу. Пропустили быстрый гол, а потом сразу второй под занавес первого тайма.
После перерыва мы уже действовали смелее, сами создали несколько моментов, но соперник использовал наши пробелы сзади, которые появлялись во время атак. Динамовцы в этом матче реализовали больше моментов, чем мы", – сказал Ременяк в комментарии "Футбол NEWS".
Напомним, в матче 11-го тура Динамо на выезде уверенно победило Львов и вернулось на первую строчку турнирной таблицы УПЛ.
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