"Белькевич кидав м'яч в центрі поля і без розминки відразу влучав у поперечину. Каже: "Малий, граєш на 100 доларів?". Відповідаю: "Звичайно, граю".

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Кидає, влучає – 100 доларів програю. Наступного дня він: "Ну що, знову?". Кажу: "Звісно". Знову з центральної лінії вдруге потрапляє. На третій день я сказав, що не граю більше", – розповів Венглинський у програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, Белькевич виступав за Динамо з 1996 по 2007 рр., а Венглинський з 1995 по 2002 рр.

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