Коли на 36-ій хвилині Фране Чір'як реалізував пенальті у ворота Динамо, на Арені Львів запахло сенсацією. Проте ще до перерви кияни відзначилися двічі, а у другому таймі забили стільки ж. У бліц-інтерв'ю для Футбол 24 хорватський легіонер ФК Львів Фране Чір'як намагався розібратись у причинах поразки чемпіону.

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– Почуваюся жахливо, якщо чесно, – каже Чір'як, якого було визнано найкращим гравцем матчу у складі львів'ян. – Думаю, якби не пропустили той швидкий гол у відповідь, то гра була б зовсім іншою. Коли ти забиваєш, а потім одразу пропускаєш, це дуже важко. Всі знають, що Динамо для України – це топ-команда. За кожну помилку, якої ти припускаєшся у матчі з ними, вони одразу карають.

– Результат на табло не зовсім відображає те, що відбувалося на полі?

– Так, це дуже важко прийняти. Ми не заслуговували на розгром. Якщо згадати першу половину, то суперник всього двічі пробив по воротах. І обидва удари перетворилися на голи. Розраховувати на щось більше за таких умов дуже складно. Динамо вдало скористалося нашими помилками – за кожну з них вони одразу карали нас.

– Підійти до позначки – виключно ваше бажання?

– Я відчув впевненість і вирішив пробити. Почувався добре і був готовий. Якщо була б якась невпевненість, то я б залишив можливість виконати пенальті комусь із хлопців. На жаль, цей гол у підсумку не дав нам нічого.

– Кого можете виділити з-поміж гравців Динамо?

– Вони мають не 11 сильних виконавців, а навіть 22 чи 23. І усі рівні, усі потужні. Коли ти борешся на полі, то не особливо звертаєш увагу на те, хто проте тебе. І все ж, як на мене, найсильніший, мабуть, Циганков. З ним надзвичайно важко діяти сам на сам. Зрештою, у цій команді усі футболісти класні.

– Трохи більше місяця тому ФК Львів очолив Олег Дулуб. Що йому вдалося за цей час?

– Передусім тренер створив хорошу атмосферу. Крім того, ми почуваємося впевненіше на полі. Повторюсь – якби не миттєвий гол від Динамо, то сьогодні ми могли розраховувати на більше.

– Незважаючи на це, ваша команда лише одного разу перемогла у цьому сезоні.

– Мені здається, що нам багато разів не щастило. Для прикладу, матч з Олександрією. Ми контролювали ситуацію, могли забивати другий гол, натомість пропустили у відповідь. Ця перемогла могла змінити ситуацію і додати нам впевненості. Можливо, індивідуальні помилки присутні, але як команда ми виглядаємо непогано. Або згадайте недавню гру з СК Дніпро-1. Ми не заслуговували на поразку. Як мінімум, повинні були брати одне очко. Сподіваюся, в подальшому ми зможемо виправити ситуацію.

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