"Будем искать, кто нас приютит": Геллер объяснил, что будет влиять на выбор нового дома Зари
Президент луганчан Евгений Геллер вынужден искать новое место дислокации для своей команды.
"Мы еще не знаем, где будем играть. На сегодняшний день мы ждем решение от всех клубов, где мы будем проводить игры чемпионата.
Ворскла будет базироваться за границей – в клубе определились с местом проведения еврокубков
А международные - заграницей. Будем искать, кто нас приютит. Для нас это не впервые – мы 8 лет этим занимаемся", – сказал Геллер в комментарии "Футбол NEWS".
Напомним, после нападения России на Украину в 2014 году Заря вынуждена была покинуть Луганск и переехала в Запорожье. Новый этап войны сделал невозможным нахождение команды и в этом регионе.
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