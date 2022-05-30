"Мы еще не знаем, где будем играть. На сегодняшний день мы ждем решение от всех клубов, где мы будем проводить игры чемпионата.

Ворскла будет базироваться за границей – в клубе определились с местом проведения еврокубков

А международные - заграницей. Будем искать, кто нас приютит. Для нас это не впервые – мы 8 лет этим занимаемся", – сказал Геллер в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, после нападения России на Украину в 2014 году Заря вынуждена была покинуть Луганск и переехала в Запорожье. Новый этап войны сделал невозможным нахождение команды и в этом регионе.

Россия напала на Украину: Шахтер хочет "патриотический" чемпионат, сине-желтое знамя на трофее Лиги чемпионов