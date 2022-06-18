Еще один представитель "города Марии" – второлиговый Яруд – не планирует распускать команду.

Яруд планирует сыграть в новом сезоне чемпионата Украины, сообщает SportArena.

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Мариупольский клуб рассматривает разные варианты временного базирования в других городах и планирует вернуться в родной город после его освобождения от российской оккупации.

Напомним, по итогам прошлого сезона (который не был доигран из-за начала полномасштабного российского вторжения) Яруд занял в турнирной таблице группы Б Второй лиги одиннадцатую строчку.

К слову, Мариуполь, игравший в элите, пока не будет выступать в УПЛ из-за уничтожения оккупантами клубной инфраструктуры.

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