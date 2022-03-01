Футболисты и фанаты Милана поддержали Украину перед матчем с Интером, который остался в стороне
Главный матч европейского футбольного вечера не остался без упоминания о событиях Украины.
Милан принимает Интер в рамках первого матча 1/2 финала Кубка Италии. "Россонери" призвали прекратить войну в Украине.
Зинченко получил капитанскую повязку от Фернандиньо – Манчестер Сити продолжает поддерживать Украину
Акцию устроили футболисты и фанаты Милана. Ультрас организовал специальные плакаты на трибунах, а игроки вышли на предматчевую разминку в футболках с соответствующим принтом. Заметим, что Интер остался в стороне. "Нерадзурри" только сделали совместное с соперником фото на фоне надписи "peace".
Напомним, утром 24 февраля Россия приступила к полномасштабному вторжению на территорию Украины. Агрессор системно обстреливает наши города, однако ВСУ и объединения территориальной обороны дают отпор врагу.
Россия напала на Украину: все посылают оккупантов, Миколенко разнес экс-капитана вражеской сборной (LIVE)