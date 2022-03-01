Головний матч європейського футбольного вечора не залишився без згадки про події Україні.

Мілан приймає Інтер в рамках першого матчу 1/2 фіналу Кубка Італії. "Россонері" закликали припинити війну в Україні.

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Акцію влаштували футболісти та фанати Мілана. Ультрас організували спеціальні плакати на трибунах, а гравці вийшли на передматчеву розминку у футболках з відповідним принтом. Зауважимо, що Інтер залишився осторонь. "Нерадзуррі" лише зробили спільне з суперником фото на фоні напису "peace".

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Агресор системно обстрілює наші міста, однак ЗСУ та об'єднання територіальної оборони дають відсіч ворогу.

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