Зинченко получил капитанскую повязку от Фернандиньо – Манчестер Сити продолжает поддерживать Украину
Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко продолжает борьбу на информационном фронте.
Среди украинских футболистов Зинченко едва ли не наиболее активно занимается тем, чтобы как можно больше людей узнали о зверствах оккупационных войск в Украине.
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Манчестер Сити решил поддержать своего футболиста. В частности, Зинченко вывел "горожан" на матч Кубка Англии против Питерборо с капитанской повязкой, которую ему символически передал Фернандиньо. Также на трибунах было немало украинских флагов и плакатов со словами поддержки для Саши.
Напомним, утром 24 февраля Россия приступила к полномасштабному вторжению на территорию Украины. Агрессор системно обстреливает наши города, однако ВСУ и объединения территориальной обороны дают отпор врагу.
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