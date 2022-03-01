Среди украинских футболистов Зинченко едва ли не наиболее активно занимается тем, чтобы как можно больше людей узнали о зверствах оккупационных войск в Украине.

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Манчестер Сити решил поддержать своего футболиста. В частности, Зинченко вывел "горожан" на матч Кубка Англии против Питерборо с капитанской повязкой, которую ему символически передал Фернандиньо. Также на трибунах было немало украинских флагов и плакатов со словами поддержки для Саши.

Напомним, утром 24 февраля Россия приступила к полномасштабному вторжению на территорию Украины. Агрессор системно обстреливает наши города, однако ВСУ и объединения территориальной обороны дают отпор врагу.

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