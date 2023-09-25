Футболисты Баварии посетили Октоберфест – Кейн с пивом, новичок покорил всех красотой своей жены
25 сентября 16:42 - Читати українською
Мюнхенский клуб традиционно принял участие в ежегодных гуляниях с пивом и костюмами.
Бавария в субботу разгромила Бохум, а на неделе переиграла МЮ в Лиге чемпионов, поэтому футболисты пришли на Октоберфест в хорошем настроении.
Игроков сопровождали вторые половинки.
Больше всего комплиментов собрала семья Лаймеров. Конрад летом перешел в Баварию и впервые посетил публичное мероприятие со своей любимой Инес-Сарой.
Отдельное внимание было приковано к Кейну. Англичанин смело позировал с пивом после уроков Мюллера.
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