Мюнхенский клуб традиционно принял участие в ежегодных гуляниях с пивом и костюмами.

Бавария в субботу разгромила Бохум, а на неделе переиграла МЮ в Лиге чемпионов, поэтому футболисты пришли на Октоберфест в хорошем настроении.

Игроков сопровождали вторые половинки.

Больше всего комплиментов собрала семья Лаймеров. Конрад летом перешел в Баварию и впервые посетил публичное мероприятие со своей любимой Инес-Сарой.

Отдельное внимание было приковано к Кейну. Англичанин смело позировал с пивом после уроков Мюллера.