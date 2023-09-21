Бавария и Манчестер Юнайтед должны выходить в плей-офф из группы А. Сегодня фавориты встретились на Альянц-Арене, но равного матча не получилось. Мюнхенцы за последние четыре года только раз потеряли очки на групповом этапе Лиги чемпионов, а нынешний МЮ с кучей травм не способен испортить эту статистику.

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Правда, начали "дьяволы" неплохо. Пока Бавария подстраивала свои розыгрыши под прессинг, Манчестер Юнайтед разогнал несколько вертикальных атак. Гости давили на фланг Лаймера. Эриксен даже бил с перспективной позиции. Но на этом все. Хозяева немного прибавили в скорости – появились голы.

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Сане открыл счет после катастрофической ошибки Онана. Лерой сместился с фланга, обыгрался с Кейном и пробил почти по центру ворот. Голкипер гостей не сумел сложиться и пропустил простой мяч под рукой.

Спустя пять минут Бавария удвоила преимущество. Снова нужно говорить о конкретном игроке, однако со знаком плюс. Мусиала подхватил мяч в центре поля, проскочил четырех соперников и выкатил под удар Гнабри.

В начале второго тайма Манчестер Юнайтед отыграл один гол, когда Хейлунд воспользовался комбинацией Фернандеша и Рашфорда. Но почувствовать вкус камбека Бавария не позволила. Мюнхенцы сразу заработали пенальти – Упамекано угодил мячом в руку Эриксену, а Кейн реализовал 11-метровый.

МЮ не мог переломить игру: кадровые потери накладываются на плохую форму других футболистов и нехватку отработанных игровых связей. Онана пытается начинать атаки разумными передачами, но партнеры теряются. Эриксен проигрывает борьбу и позиционно ошибается. Каземиро не играет за троих, как в Реале.

Даже столь неидеальная Бавария, у которой немало проблем на старте сезона, разрывала Юнайтед простыми способами. Рывки Дэвиса, скидки Кейна, проходы Мусиалы. Джамал хватал мяч и просто несся в свободный коридор. 5 попыток дриблинга – все удачные. 20-летний хав создал супершансы для Сане (штанга) и Кейна (сейв вратаря).

МЮ нужно было как-то отыгрываться, но Бруну выбивал мяч из собственной штрафной, потому что соперник доминирует. Коман и Шупо-Мотинг вышли на замену и серией ударов проверили, не уснул ли снова Онана.

В конце встречи манкунианцы придумали гол хитрыми пасами Фернандеша и Рашфорда – Каземиро затолкал мяч в сетку. Однако ничьей не пахло. Бавария мгновенно ответила четвертым голом, когда Киммих круто забросил на Теля. Перед финальным свистком МЮ забил третий – Каземиро оформил дубль. Все завершилось победой Баварии.

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