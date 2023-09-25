Мюнхенський клуб традиційно взяв участь у щорічних гуляннях з пивом і костюмами.

Баварія у суботу розгромила Бохум, а на тижні переграла МЮ в Лізі чемпіонів, тому футболісти прийшли на Октоберфест у гарному настрої.

Гравців супроводжували другі половинки.

Найбільше компліментів зібрала сім'я Лаймерів. Конрад влітку перейшов у Баварію та вперше відвідав публічний захід зі своєю коханою Інес-Сарою.

Окрема увага була прикута до Кейна. Англієць сміливо позував з пивом після уроків Мюллєра.