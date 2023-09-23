Команда Томаса Тухеля после игры с Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов показала всю свою силу в национальном первенстве. Бохум сумел нанести всего четыре удара в сторону ворот Баварии и только из-за пределов штрафной. В то же время Бавария действовала, как настоящая машина. Семь голов влетело в ворота гостей, а Харри Кейн оформил первый хет-трик за новую команду.

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Бавария лидирует в турнирной таблице Бундеслиги с 13 баллами. Бохум находится на 14 строчке с тремя очками.