Первый хет-трик Кейна и фантастическая победа мюнхенцев в видеообзоре матча Бавария – Бохум – 7:0
20:20 - Читати українською
Бавария сокрушила Бохув в пятом туре Бундеслиги 2023/24. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
13’ Харри Кейн
29’ Маттейс де Лигт
38’ Лерой Сане
54’ Харри Кейн
81’ Матис Тель
88’ Харри Кейн
13’ Харри Кейн
29’ Маттейс де Лигт
38’ Лерой Сане
54’ Харри Кейн
81’ Матис Тель
88’ Харри Кейн
Команда Томаса Тухеля после игры с Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов показала всю свою силу в национальном первенстве. Бохум сумел нанести всего четыре удара в сторону ворот Баварии и только из-за пределов штрафной. В то же время Бавария действовала, как настоящая машина. Семь голов влетело в ворота гостей, а Харри Кейн оформил первый хет-трик за новую команду.
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Бавария лидирует в турнирной таблице Бундеслиги с 13 баллами. Бохум находится на 14 строчке с тремя очками.
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