Помощники Хави удалили свои профили в соцсетях, чтобы не читать критику в адрес команды.

После матча с Алавесом (2:1) главный тренер Барселоны Хави объяснил ухудшение игры своей команды критикой со стороны СМИ. Журналист SER Catalunya Сике Родригес отметил, что больше всего критика повлияла на выступления полузащитника Ориоля Ромеу и вингера Рафинью.

Гол на 18 секунде и спасительный дубль Левандовски в видеообзоре матча Барселона – Алавес – 2:1

Сообщается, что Ромеу чувствует сильное давление за то, что не может оправдать ожиданий, а Рафинья - просто человек тонкой натуры.

Согласно Cadena SER, сразу два помощника Хави удалили свои профили в социальных сетях из-за критики команды в последнее время.

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