Помічники Хаві видалили свої профілі в соцмережах, щоб не читати критику на адресу команди.

Після матчу з Алавесом (2:1) головний тренер Барселони Хаві пояснив погіршення гри своєї команди критикою з боку ЗМІ. Журналіст SER Catalunya Сіке Родрігес зазначив, що найбільше критика вплинула на виступи півзахисника Оріоля Ромеу та вінгера Рафінью.

Гол на 18 секунді та рятівний дубль Лєвандовскі у відеоогляді матчу Барселона – Алавес – 2:1

Повідомляється, що Ромеу відчуває сильний тиск через те, що не може виправдати очікувань, а Рафінья – просто людина тонкої натури.

Згідно з Cadena SER, одразу два помічники Хаві видалили свої профілі в соціальних мережах через критику команди останнім часом.

Барселона, пропустивши на 18 секунді, здобула важку перемогу – Лєвандовскі вперше за два місяці забив в Ла Лізі