Барселона обыграла Алавес в 13-м туре чемпионата Испании. Видео голов и обзор встречи смотрите на "Футбол 24".

Матч против Алавеса выдался для каталонцев нервным. Сразу после стартового свистка Тер Штегену пришлось вынимать мяч из своих ворот. Впрочем, Барселона захватила контроль над игрой и все же смогла одержать важную победу.

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Сейчас каталонцы занимают третью строчку в турнирной таблице, имея 30 очков. Алавес расположился на 15 месте с 12 баллами.