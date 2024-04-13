"В киевском Арсенале тогда была классная команда. Жаль, что не получилось остаться в УПЛ. Чего не хватило? Трудно сказать. У нас тогда был матч с Черноморцем, который мы 3:3 сыграли, а нам была нужна лишь победа. Ну и там сомнительный пенальти в наши ворота поставили. После той ничьей шансов у нас уже не было. А так мы хороший период там провели.

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Какие впечатления были от Мудрика? Он уже тогда много времени уделял индивидуальной работе. На тренировках Миша мог, как говорится, в детский футбол играть: лезть на пятерых-шестерых игроков. Такое случалось, но занимался он очень серьезно: и в зал ходил, и фишки обыгрывал. Бывало так, что после тренировки мы уже помылись, собираемся ехать домой. Смотрим, а он даже под дождем те фишки обыгрывает. Его тренеры потом выгоняли с поля. Но он все равно гнул свою линию и продолжал это делать.

Игроков раздражало, когда Мудрик играл сам по себе, постоянно заигрывался. Потому что нам был нужен результат, еще и премии. Поэтому все хотели остаться в УПЛ, а когда Мудрик на четырех-пятерых лезет, в то время, как можно обычный пас отдать, то конечно опытных игроков это раздражало", – рассказал Калитвинцев в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Мудрик выступал за Арсенал в 2019 году в аренде из Шахтера (10 матчей, без голов). Калитвинцева одолжили у Динамо и он провел на 2 поединка больше, отметившись 1 мячом.

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