Август 1997-го. Киевское Динамо, вдохновленное возвращением с Ближнего Востока великого Лобановского, прокладывает себе путь в групповой турнир Лиги чемпионов двухматчевой дуэлью с датским Брондбю (4:2, 0:1). А параллельным курсом двигалось "словацкое чудо". Клуб Кошице разобрался в предварительном раунде с исландским Акранесом (3:0, 1:0) и попал на московский Спартак.

Дома, на уютном стадионе Локомотив, над трибунами которого нависала гигантская голова тигра, Кошице сенсационно прибил команду Романцева – 2:1. Два гола в ворота Филимонова (тогда еще чубатого) организовал атакующий хавбек под седьмым номером. Он настолько затерроризировал "мясных" набегами с обоих флангов, что комментатор выдал фразу: "Его призрак будет стоять перед глазами московской защиты как минимум до ответного матча". Героем Словакии оказался украинец Руслан Любарский.

...Первые шаги в профессиональном футболе уроженец винницкого Подолья сделал в Киеве. Там Любарский проходил военную службу, а параллельно играл за ЦСКА-2 во Второй лиге. Приближался дембель. Именно в тот момент к наставнику "армейцев" Владимиру Бессонову обратился родной брат Андрея Баля – Орест, который в начале 90-х выступал за словацкий Хемлон. Руководство клуба попросило Баля-младшего найти дешевое, но эффективное усиление в Украине. Выбор остановился на Любарском.

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В 1993-м Хемлон как раз поднялся в элитный дивизион, заключенный контракт оказался профитом для всех сторон. Руслан быстро стал лидером команды, часто забивал и даже завоевал с новыми партнерами Кубок Словакии. В 1996-м он привлек внимание основного гранда региона – пражской Спарты. На берегах Влтавы еще свежими были воспоминания о ратных подвигах другого украинца – Виктора Двирныка, поэтому в клубе надеялись, что Любарский продолжит его дело.

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Не сложилось. К коллективу он присоединился под окончание межсезонных сборов, состав уже был наигранным и сыгранным, поэтому новичку отвели роль резервиста. Появляясь на замену, Руслан не убедил, и уже через полгода вернулся в Словакию – на этот раз в Кошице. Президентом обоих клубов, к слову, был один человек.

Здесь и началась самая яркая страница биографии Любарского. После резонансной победы над Спартаком, словаки отправились в Москву на ответный матч и отстояли выгодный для себя счет (0:0) под шквалом настырных, но абсолютно беззубых атак. Впервые в истории словацкий клуб попал в групповой этап Лиги чемпионов. "За нас болела вся страна", – вспоминал Любарский. Жребий подарил Кошице роскошных соперников – МЮ, Ювентус и Фейенорд. Было понятно, что выше головы андердогу не прыгнуть. Оставалось наслаждаться процессом.

Эволюционировали словаки от матча к матчу: МЮ – 0:3, Фейенорд – 0:2, Ювентус – 0:1. А тогда приехали в Турин, чтобы сыграть свой лучший поединок против Зидана, Дель Пьеро, Конте и Пиппо Индзаги. Там Любарский забил в ворота Перуцци первый мяч словаков в истории групповых раундов ЛЧ. Через несколько минут Чиро Феррара отметился автоголом – Кошице покинул поле с высоко поднятой головой (2:3). Возглавлял ту банду Ян Козак, которого помним по работе с национальной сборной Словакии 2010-х.

Украинец еще запишет в свой актив два гола в следующем розыгрыше чемпионской лиги – североирландскому Клифтонвиллу. Но Кошице в групповой этап уже не попадет. Дважды пострадал от Любарского и армянский Арарат – в квалификации Кубка УЕФА. И сказка команды с востока Словакии завершалась. Возникли серьезные финансовые трудности, ведущие исполнители разбегались кто куда. Любарский нашел для себя уютную гавань в Нетании, подписав контракт с местным клубом Маккаби.

Статистики подсчитали, что за четыре сезона в Израиле украинец провел 148 матчей, забил 32 мяча во всех турнирах. В марте 2004-го возникли слухи, что Любарский близок к возвращению на Родину. Вроде бы Днепр предлагает ему выгодный контракт, где сумма одних только подъемных – 150 тысяч долларов. Впоследствии футболист подтвердил: интерес от команды Кучеревского действительно был, но до конкретики дело не дошло.

В том же году Руслан таки вернулся в Украину, заключив соглашение с запорожским Металлургом. Здесь провел под сотню матчей, в частности сыграл в финале Кубка-2006 (поражение от Динамо – 0:1), но его результативность была аномально низкой по сравнению с предыдущими годами. Очевидно, ни Яремченко с Чанцевым, ни Грозный с Ященко (наставники Металлурга того периода) так и не научились использовать сильнейшие стороны Любарского. Весной 2008-го он упаковал чемоданы и уехал домой – в... Словакию.

Там, в городе Гуменне, в нескольких десятках километров от украинской границы, Руслан свил свое семейное гнездышко. За жену взял словачку Монику, которая родила ему сына (уже давно совершеннолетний) и дочь (сейчас ей около тринадцати). "Дома мы, понятно же, разговариваем на словацком, – рассказывал Любарский в одном из интервью десять лет назад. – Хотя учу детей украинскому и русскому. В конце концов, я и иврит неплохо освоил".

После возвращения на Прешовщину, которая, к слову, является украинской этнической территорией, звездный ветеран отыграл сезончик за родной Хемлон, который уже был переименован в ФК Гуменне и выступал лишь в третьем по силе дивизионе Словакии. Следующий год провел за Земплин в аналоге нашей Первой лиги. Только тогда понял, что устал от жизни вне дома, поэтому окончательно осел в Гуменном. Пытался вытащить из трясины тот клуб, который в свое время дал ему главный импульс в карьере. Был там играющим тренером – обувал бутсы и продолжал забивать вплоть до 2015-го, когда ему "стукнуло" 42. Вдвое младшие партнеры (да и соперники) смотрели на Любарского, как на бога.

Так сложилась судьба, что очередной украинский самородок не достиг признания дома, однако сполна получил его за рубежом. О земле предков в его досье напоминают лишь ЦСКА-2 и запорожский Металлург. И еще – членство в символическом бомбардирском клубе Олега Блохина. У Любарского насчитали 107 забитых мячей на профи-уровне. Это больше, чем у Заварова, Буряка или Тимерлана Гусейнова. Это лишь на один гол меньше, чем у Леоненко, на три – чем у Старухина. Легенда!

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