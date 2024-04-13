"В київському Арсеналі тоді була класна команда. Шкода, що не вийшло залишитися в УПЛ. Чого не вистачило? Важко сказати. У нас тоді був матч з Чорноморцем, який ми 3:3 зіграли, а нам була потрібна лише перемога. Ну і там сумнівний пенальті у наші ворота поставили. Після тієї нічиєї шансів у нас вже не було. А так ми хороший період там провели.

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Які враження були від Мудрика? Він вже тоді багато часу приділяв індивідуальній роботі. На тренуваннях Міша міг, як-то кажуть, у дитячий футбол грати: лізти на п'ятьох-шістьох гравців. Таке траплялося, але займався він дуже серйозно: і в зал ходив, і фішки обігрував. Бувало так, що після тренування ми вже помилися, збираємося їхати додому. Дивимося, а він навіть під дощем ті фішки обігрує. Його тренери потім виганяли з поля. Але він все одно гнув свою лінію та продовжував це робити.

Гравців дратувало, коли Мудрик грав сам по собі, постійно загравався. Бо нам був потрібен результат, ще й премії. Тому всі хотіли залишитися в УПЛ, а коли Мудрик на чотирьох-п'ятьох лізе, в той час, як можна звичайний пас віддати, то звісно досвідчених гравців це дратувало", – розповів Калітвінцев в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Мудрик виступав за Арсенал у 2019 році в оренді з Шахтаря (10 матчів, без голів). Калітвінцев був позичений у Динамо і провів на 2 поєдинки більше, відзначившись 1 м'ячем.

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