"В первую команду Динамо я попал, когда ее возглавлял Валерий Газзаев. Не сказал бы, что там была прямо ”дедовщина“. Я просто понимал, в какую команду попал: что там звезды, игроки высокого уровня.

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Когда узнал, что еду на сборы с первой командой, то немного испугался. Но потом поговорил с отцом, он мне сказал: "Ты что? Это такой шанс! Давай, делай все возможное от себя. Главное – после тренировок восстанавливайся, не стесняйся в массажную комнату заходить, из-за того, что ты моложе. И будь уверен в себе". Вот так я и поехал на свой первый сбор.

На кого тогда смотрел и не мог поверить, что играю с ними в одной команде? Тогда это, конечно, были Милевский, Алиев, Нинкович. Позже пришел Шевченко и я чуть с ума не сошел, что вместе с ним тренируюсь. Он мне еще и подсказывал, без какой-то "пиханины". Он, наверное, сам смотрел и не мог поверить, что уже с сыном Калитвинцева тренируется", – рассказал Владислав в интервью Українському футболу.

Напомним, Калитвинцев-младший – воспитанник Динамо. На контракте в киевском клубе находился с 2009 по 2018 годы, однако за основу "бело-синих" провел лишь 14 матчей (выступая преимущественно в арендах). Шевченко вернулся в Динамо в 2009-м и провел в столичной команде 3 года.

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