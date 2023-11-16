Полузащитник сборной Испании и Вильярреала Ереми Пино получил тяжелое повреждение на тренировке.

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Как сообщает Relevo, у игрока диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Футболист рискует больше не сыграть в нынешнем сезоне.

В нынешней кампании Ереми провел 10 матчей за Вильярреал, результативными действиями не отличался.

Напомним, Вильярреал занимает 14-е место турнирной таблицы испанской Ла Лиги. Подопечные Марселино, который недавно возглавил команду, имеют 12 турнирных пунктов после 13 сыгранных матчей.

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