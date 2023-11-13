Марселино вернулся в Вильярреал и подписал контракт до 2026 года. Об этом информирует официальный сайт "Желтой субмарины". Во вторник, 14-го ноября команда проведёт первую тренировку под его руководством.

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Это уже второе пришествие Марселино в Вильярреал. Ранее тренер работал с этой командой с января 2013 года по август 2016 года. Он выводил Вильярреал в полуфинал Лиги Европы и плей-офф Лиги чемпионов. Всего под руководством Марселино "Желтая субмарина" провела 177 матчей.

Последним местом работы Тораля был Марсель. Хихонский специалист настоял на продаже Руслана Малиновского, а затем провалил старт новой кампании: французская команда не сумела пройти в плей-офф Лиги чемпионов Панатинаикос и плохо стартовала в Лиге 1.

В конце концов фанаты Марселя настояли на увольнении Марселино.

По итогам 13 туров чемпионата Испании Вильярреал занимает 14-е место в турнирной таблице.

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