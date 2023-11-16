Півзахисник збірної Іспанії і Вільяреала Єремі Піно отримав важке пошкодження на тренуванні.

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Як повідомляє Relevo, у гравця діагностовано розрив хрестоподібної зв’язки коліна. Футболіст ризикує більше не зіграти в нинішньому сезоні.

У нинішній кампанії Єремі провів 10 матчів за Вільярреал, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, Вільяреал посідає 14 місце турнірної таблиці іспанської Ла Ліги. Підопічні Марселіно мають 12 турнірних пунктів після 13 зіграних матчів.

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