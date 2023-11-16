Как выглядят главные арены Европы в понимании искусственного интеллекта? Надо признать – очень эффектно.

Популярные контент-мейкерки из 433 дали задачу искусственному интеллекту – "построить" стадионы для топ-клубов. ИИ на основе общей информации создал интересные макеты без каких-либо территориальных и дизайнерских ограничений.

Барселона устроила распродажу кусочков газона Камп Ноу – известная цена сувенира

Арена Бенфики с огромной орлицей за воротами Трубина, которая крыльями охватывает трибуны.

Барселона играла бы на фоне культовой Саграда Фамилия, которую продолжают строить.

ИИ предлагает выставить золотую корону над Сантьяго Бернабеу.

Зинченко мог бы ковать победы с Арсеналом внутри пушки.

Соперников Порту еще на подъезде пугают два дракона.

Стадион ПСЖ в идеальном мире ИИ нужно расположить рядом с Эйфелевой башней.

Рядом с Альянц-Ареной можно возвести символическую 100-метровую кружку.