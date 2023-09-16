"Футбол за кофе": Верес озвучил цену, за которую можно будет посмотреть матч Кубка Украины против Шахтера
06:30 - Читати українською
Ровенский клуб продолжает искать варианты для пополнения клубного бюджета.
Верес объявил, что посмотреть матч 1/8 финала Кубка Украины против Шахтера, который состоится 26 сентября, можно будет только за деньги.
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Поединок будет транслировать клубный YouTube-канал, а трансляция будет доступна исключительно для спонсоров канала – по подписке, которая будет стоить 35 гривен.
Напомним, ранее Верес пытался пополнить бюджет благодаря проекту "Футбольный туризм", однако из-за нехватки желающих закрыл его через 12 дней после старта.
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