Верес объявил, что посмотреть матч 1/8 финала Кубка Украины против Шахтера, который состоится 26 сентября, можно будет только за деньги.

Кубок Украины: определены место и время проведения матчей 1/8 финала

Поединок будет транслировать клубный YouTube-канал, а трансляция будет доступна исключительно для спонсоров канала – по подписке, которая будет стоить 35 гривен.

Напомним, ранее Верес пытался пополнить бюджет благодаря проекту "Футбольный туризм", однако из-за нехватки желающих закрыл его через 12 дней после старта.

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