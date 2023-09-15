Після "золота" на Олімпійських іграх-1994 Оксана Баюл переїхала до Сполучених Штатів Америки, де живе й досі. З початку повномасштабного вторгнення вона працює над недопуском російських фігуристів на міжнародні змагання і всіляко підтримує Україну.

Про те, як прості американці сприймають війну, якою в 90-х була Тетяна Навка – нинішня дружина речника Путіна Дмитра Пєскова, ставлення до Гутцайта та Бубки, "спорт поза політикою" і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

Україна має реальніші шанси вийти на Євро-2024 в обхід – Холанд та інші зіркові суперники, найслабша позиція Реброва