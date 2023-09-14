Кубок Украины: определены место и время проведения матчей 1/8 финала
Участники 1/8 финала Кубка Украины узнали, где и когда будут проведены матчи этой стадии соревнований.
Базовые даты проведения матчей 1/8 финала Кубка Украины 2023/24 - 26-27 сентября, сообщает официальный сайт УАФ. Единственная игра, которая состоится не в определенные дни – ФСК Мариуполь – Заря (будет проведена 12 октября).
Динамо и Шахтер синхронно вылетели из женского Кубка Украины
26 сентября
Верес – Шахтер – начало в 13:00 – стадион Авангард (Ровно).
Рух – Александрия – начало в 15:00 – стадион им. Богдана Маркевича (Винники).
27 сентября
Полесье – СК Днепр-1 – начало в 15:00 – Центральный городской стадион Полесье (Житомир).
Черноморец – Кривбасс – начало в 15:00 – стадион Черноморец (Одесса).
Виктория – Минай – начало в 15:00 – стадион Юбилейный (Сумы).
Оболонь – Динамо – начало в 17:00 – стадион Оболонь-Арена (Киев).
Металлист 1925 – Ворскла – начало в 18:30 – УТК им. В. Банникова (Киев).
12 октября
ФСК Мариуполь – Заря – начало в 13:00 – стадион Колос (Борисполь).
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