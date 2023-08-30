Верес объявил о закрытии проекта "Футбольный турист", сообщает пресс-служба "красно-черных".

Верес запустил проект "Футбольный туризм" – за полмиллиона можно сыграть в УПЛ

Суть идеи заключалась в том, что каждый желающий имел шанс сыграть в УПЛ – для этого надо было заявить о желании (стоимость регистрации – 50 тысяч гривен) и принять участие в аукционе (стартовая цена – 500 тысяч гривен). Вырученные средства должны были пойти в благотворительный фонд Veres Future.

"История завершена. Заявки поступали, однако ни один не осуществил проплаты для участия в аукционе. Это был интересный и хороший опыт. Возможно, со временем мы попробуем провести нечто подобное", – говорится в заявление ровенского клуба.

Напомним, Верес уже не впервые пытается креативить – ранее клуб организовывал "народные отборы" в главную команду и U-19, а также снимал сериал "Футболист".

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