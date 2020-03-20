Футбол вряд ли вернется до 2021 года, – шокирующий прогноз из Германии

Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит сделал неутешительный прогноз относительно возвращения национальных первенств во время пандемии коронавируса.

Специалист института тропической медицины Бернхарда Нохта в Гамбурге считает, что футбольный перерыв должен затянуться до 2021 года. Кроме этого, он категорически отвергает возможность игры за закрытыми дверями до этой даты.

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"Не думаю, что в апреле появится возможность говорить о возвращении матчей. То же самое касается игр без зрителей, ведь многие попытается организовать коллективный просмотр дома.

Я убежден, что снова можно будет играть только в следующем году. Не верю, что нынешний сезон реально завершить", – заявил ученый на телеканале NRD.

Отметим, что Германия стала последним представителем топ-5 лиг Европы, которые объявили вынужденный перерыв.

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