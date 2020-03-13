Бундеслига официально объявила об остановке чемпионата

Германия присоединилась к ряду европейских стран, которые остановили свои чемпионаты из-за пандемии коронавируса.

Решение о переносе матчей опубликовано на официальном сайте Бундеслиги.

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Предварительно пауза продлится до 2 апреля. Ранее руководители чемпионата Германии планировали провести запланированные матчи этого уикенда, но из-за обнаруженного коронавируса у игроков Ганновера это решение было отменено. По информации Kicker, руководство Бундеслиги убеждено, что оставшиеся матчи следует провести до начала лета.

Отметим, что Германия стала последним представителем европейской топ-5, которые остановили местные чемпионаты. Первой к таким мерам удалась Италия, чуть позже – Испания, Франция и Англия.

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